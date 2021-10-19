إطلاق خدمة UNCOVER Lebanon في البترون للاطلاع على تاريخ المواقع الاثرية عبر لوحات ممكننة بتقنية CODE QR

A + A -

فادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" عن اطلاق خدمة UNCOVER Lebanon في مدينة البترون، بالتعاون مع بلدية البترون، جمعية تجار البترون وبرنامج Impact Rise وبرعاية شركات "داينميك اوبدجكتس"، "لافا براندز" و"جيو توب".

وتسلط هذه الخدمة الضوء على المعالم الأثرية والسياحية في المدينة لحمايتها، وهي الأولى من نوعها في لبنان التي تؤمن لزوار المدينة وقاطنيها إمكانية معرفة مواقع المعالم السياحية والأثرية الموجودة فيها والاطلاع على تاريخها عبر لوحات ممكننة بتقنية CODE QR، حيث يتم مسح الرمز الرقمي من خلال الهاتف لقراءة المعلومات المتعلقة بالموقع مع تسجيل صوتي يشرح التفاصيل باللغات الثلاث: العربية، الفرنسية والانكليزية.

وتعزز هذه الخدمة، المحمية فكريا في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، الخدمات السياحية في لبنان، وفق التطور العالمي الحاصل.