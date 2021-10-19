العميد الركن جان نهرا مديراً للعمليات في الجيش...من هو؟ (بالصور)

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تم تعيين العميد الركن جان نهرا مديراً للعمليات في الجيش اللبناني ابتداءً من 24 تشرين الثاني 2021.

العميد الركن نهرا من مواليد ديردوريت الشوف وحائز على ماجستير في الدبلوماسية والامن الدولي من جامعة الروح القدس الكسليك، وهذه أبرز محطاته:

- ظهر اسمه للمرة الأولى سنة 2007 في معركة نهر البارد ضد المجموعات الارهابية والتي أصيب في أثنائها مرات عدّة وكان يومها برتبة نقيب أمر سرية في الفوج المجوقل.

- سنة 2009 عين قائد عمليات فوج المجوقل.

- سنة 2012 عين قائداً لمدرسة القوات الخاصة.

- سنة 2014 عين قائداً لفوج المجوقل الذي برز اسمه واسم قائده في معارك عدّة من عرسال 2014 الى رأس بعلبك 2016 وآخرها كانت معركة فجر الجرود عام 2017 ضد المجموعات الإرهابية.

- سنة 2020 عيّن قائداً للعمليات داخل مرفأ بيروت على اثر الانفجار.

العميد الركن حائز على تنويه العماد قائد الجيش مرّات عدّة، بالاضافة الى وسام الجرحى ووسام الحرب لمرات عدّة أيضاً. كذلك حاز على أقدمية في الرتبة لسنتين.