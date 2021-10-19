الرئيس عون: لبنان حريص على التعاون والوصول الى اتفاق في اسرع وقت ممكن مع صندوق النقد الدولي

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الدكتور محي الدين: من الممكن انجاز التفاوض بين لبنان والصندوق مع وجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه الدكتور محمود محي الدين خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع المستشارتين السيدتين مايا الشويري وميرا مرعي، ان لبنان حريص على التعاون مع الصندوق والوصول معه الى اتفاق في اسرع وقت ممكن على اساس تحديث وتطوير خطة التعافي المالي والنقدي والمصرفي وانجاز برنامج متكامل للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية واقرار قوانين مكافحة الفساد.

وتم خلال الاجتماع، التداول في خريطة الطريق التي ستوضع لتعاطي لبنان مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة، وضرورة الاسراع في تسليم فريق الصندوق كل البيانات المالية الضرورية لتحضير الملف تمهيداً لإجراء المفاوضات اللازمة.

وشكر الرئيس عون الدكتور محي الدين على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد حيال لبنان، مؤكداً على العمل لإنجاز ما هو مطلوب من الجهات اللبنانية المعنية للاسراع في عملية التفاوض.

وبعد الاجتماع اوضع الدكتور محي الدين انه تداول مع رئيس الجمهورية في التعاون القائم بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لاسيما في المواضيع المتصلة بالادارة العامة والاصلاحات والقطاع المصرفي والمواضيع الخاصة بالحوكمة والشفافية والاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد اللبناني. واشار الى أنه مع وجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات سيكون من الممكن انجاز التفاوض بين لبنان والصندوق، ومع وزراء في الحكومة، معنيين بالتعاون مع مصرف لبنان، على نقل الصورة الكاملة الى خبراء الصندوق للمضي بمسار التفاوض قدماً والذي يهدف الى النهوض بالاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به.