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"ما حصل اليوم مجزرة تشريعية".. باسيل: سنطعن بتعديل قانون الانتخاب

19
OCTOBER
2021
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اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “ما حصل اليوم مجزرة تشريعية بالنسبة لقانون الانتخاب”.

وأكد بعد انتهاء الجلسة النيابية “أننا سنطعن بموضوع اقتراع المغتربين لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه وهذا خرق دستوري وسياسي ووطني”.

وفي هذا الإطار، رأى أنه ” من المعيب وصف المنتشرين انهم لا يعرفون عن لبنان الا “الكبة والصفيحة” وهم ليسوا ” زينة ” كما وصفهم البعض”.

ووصف تحديد ٢٧ آذار موعدًا للانتخابات النيابية بأنه تلاعب في ظل احوال الطقس من جهة والصوم من جهة ثانية”، آسفًا “لأننا سألنا ولم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر”.

وأشار غلى ان “طريقة التصويت كانت مثيرة للجدل بسبب سرعتها”.

واستغرب باسيل “الاعتراض على “الميغاسنتر” رغم أنّها تسهّل العمليّة الانتخابية”.

وفي ما يخصّ موضوع الكوتا النسائيّة، لفت إلى أنه “كان يُمكن أن يُقرّ اقتراحنا الذي يتضمّن أن تُعطى المرأة القدرة على التمثيل بمقعد واحد على الأقلّ ضمن اللائحة الانتخابية الواحدة”.

 

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