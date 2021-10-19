إطلاق نار وسقوط 3 جرحى على خلفيّة إشكال فرديّ

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تطوّر الوضع الأمنيّ في بلدة وادي الجاموس العكارية إثر وفاة أحد الأشخاص من آل الطرطوسي، الذي كان قد أُصيب قبل يومين في تبادل لإطلاق النار الذي حصل بين عائلتي الطرطوسي والسيّد.



وأفيد عن حال من التوتر والفوضى وإطلاق النار وإحراق منازل وسيّارات في المنطقة.



في السياق، توجّهت قوّة من الجيش إلى البلدة في محاولة لضبط الوضع وإعادة الهدوء.



كذلك أُفيد عن مقتل المدعو عفيف الطرطوسي (مواليد 2004)، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين من آل الطرطوسي أيضاً، أحدهم بحالة حرجة جداً، وتمّ نقلهم جميعاً إلى مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا.