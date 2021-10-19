التجمع من اجل لبنان يحيي ذكرى ١٣ تشرين

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احيا التجمع من اجل لبنان (التيار الوطني الحر في فرنسا) للمرة الواحدة والثلاثين على التوالي ذكرى ١٣ تشرين توزعت على قداديس ولقاءات في اكثر من مدينة فرنسية.

ففي باريس، نظم التجمع قداساً مركزياً في كنيسة المدرسة الحربية الاثرية نهار الاحد ١٧ تشرين الاول على نية الشهداء الذين سقطوا في هذا اليوم التاريخي حضره د. ايلي حداد رئيس التجمع ممثلاً رئيس الحزب جبران باسيل وامينة سر التجمع ترايسي صعب وممثل اوروبا في المجلس الوطني فادي الشيخ، الى اعضاء الهيئة التنفيذية في مكتب باريس بالتجمع وكوادر التيار في العاصمة الفرنسية وحشد كبير من ابناء الجالية اللبنانية والاصدقاء الفرنسيين. وقد حضر القداس سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان ممثلاً بالقنصل الاول زياد طعان وممثلون للاحزاب والجمعيات .

وبعد القداس التقى عدد من اعضاء التجمع والمناصرين حول غداء في مطعم فيروز . بعد الوقوف دقيقة صمت عن انفس شهداء ١٣ تشرين، القى السيد حبيب رعد كلمة ترحيب بالحضور، تلاه د. ايلي حداد بكلمة اعلن فيها انطلاق العمل بخطة التجمع تحضيراً للانتخابات النيابية القادمة.