living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التجمع من اجل لبنان يحيي ذكرى ١٣ تشرين

19
OCTOBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
احيا التجمع من اجل لبنان (التيار الوطني الحر في فرنسا) للمرة الواحدة والثلاثين على التوالي ذكرى ١٣ تشرين توزعت على قداديس ولقاءات في اكثر من مدينة فرنسية.
 
ففي باريس، نظم التجمع قداساً مركزياً في كنيسة المدرسة الحربية الاثرية نهار الاحد ١٧ تشرين الاول على نية الشهداء الذين سقطوا في هذا اليوم التاريخي حضره د. ايلي حداد رئيس التجمع ممثلاً رئيس الحزب جبران باسيل وامينة سر التجمع ترايسي صعب وممثل اوروبا في المجلس الوطني فادي الشيخ، الى اعضاء الهيئة التنفيذية في مكتب باريس بالتجمع وكوادر التيار في العاصمة الفرنسية وحشد كبير من ابناء الجالية اللبنانية والاصدقاء الفرنسيين. وقد حضر القداس سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان ممثلاً بالقنصل الاول زياد طعان وممثلون للاحزاب والجمعيات .
 
وبعد القداس التقى عدد من اعضاء التجمع والمناصرين حول غداء في مطعم فيروز . بعد الوقوف دقيقة صمت عن انفس شهداء ١٣ تشرين، القى السيد حبيب رعد كلمة ترحيب بالحضور، تلاه د. ايلي حداد بكلمة اعلن فيها انطلاق العمل بخطة التجمع تحضيراً للانتخابات النيابية القادمة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout