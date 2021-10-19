البراكس: ارتفاع متواصل في أسعار المحروقات الأسابيع المقبلة

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توقع عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في اتصال ل “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان “نشهد خلال الاسابيع المقبلة ارتفاعات متواصلة بأسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز، وذلك بسبب ارتفاع سعر النفط عالميا الذي لامس 85 دولار”، لافتا الى ان “سبب ارتفاعه يعود الى عودة الاقتصاد العالمي الى مركزه الطبيعي بعد ازمة كورونا، بالاضافة الى ارتفاع سعر الغاز عالميا”.

وقال: “من جهة اخرى، يتأثر سعر المحروقات بسعر صرف الدولار محليا الذي تجاوز العشرين الف ليرة، و هذا سيؤدي الى ان يصل سعر ( صفيحة البنزين) الى ثلاثماية الف ليرة خلال الاسايع الثلاث المقبلة”.

كما توقع البراكس “ارتفاعا اضافيا في سعر برميل النفط لان منظمة الاوبيك لم تزد من انتاجها الذي بلغ 486000 برميل يوميا مع الطلب المتزايد على النفط”.