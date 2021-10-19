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بوعاصي يسخر من المغتربين و باسيل يرد: حقوقن اكبر ودورهم اهم من السفيحة والكبّة

19
OCTOBER
2021
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قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي خلال مداخلة في مجلس النواب المنعقد في الاونيسكو اليوم: في اسطورة بتقول انو في ١٠-٢٠-١٠٠ مليون لبناني برا.. الحقيقة انو في ١،٠٠٠،٠٠٠ منحدرين من اصل لبناني.. هول همّن الكبّة النية والسفيحة والتبولة وما شي غير.. المهمّين هنّي آخر ٣٥٠،٠٠٠ فلّوا

وردّ رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل على بو عاصي قائلاً:

حقوقن اكبر ودورهم اهم من السفيخة والكبة. وموضوع التصويت لل٦ نواب للانتشار عم تحطوا حجة انو هني لازم يصوتوا لدوايرهم بلبنان، ليش هني عم بصوتوا بلبنان لل١٢٨؟ او عمبصوتوا للدايرة تبعن؟

واضاف: من شو خايفين من المنتشرين؟ كل الاحزاب مشكلة لوايح برا! مستكترين عليهم ٦ نواب!

وقال: هني يلي حولوا ٦-٧ مليارد دولار قبل الازمة بالسنة على ناتج قومي كان ٥٠ مليارد دولار، وبقيوا عم بحولوا بعد الازمة على ناتج قومي ٢٥ مليارد.

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