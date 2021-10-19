باسيل يعترض في مجلس النواب على موعد الانتخابات.. لهذا السبب

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اعترض رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل على موعد اجراء الانتخابات النيابية يوم 27 آذار 2022، وذلك خلال كلمة له أثناء جلسة مجلس النواب التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، في قصر اليونيسكو.

وقال باسيل إنّ "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".

وأكّد باسيل أن "لبنان القوي" سيطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري.



يشار إلى أنّ مجلس النواب صادق في جلسته التشريعية، اليوم، على تاريخ اجراء الانتخابات النيابية والذي تقرّر يوم 27 آذار 2022.