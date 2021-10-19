ضبط طن من مادة المازوت مخبأة داخل شقة سكنية في بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه" ليل الإثنين/الثلاثاء تاريخ 18-19/10/2021 تلقت غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت اتصالا يفيد عن قيام أحد الأشخاص بتخزين مادة المازوت في شقة سكنية الأمر الذي يشكل خطرا على السلامة العامة ومخالفة واضحة للبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي قضى بمنع تخزين مادتي البنزين والمازوت لما قد ينتج عن ذلك من حوادث مؤسفة تستوجب اتخاذ أقصى الإجراءات للحؤول دون انتشارهذه الظاهرة.

على الفور وبناء لتوجيهات قائد فوج اطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز توجهت فرقة من الفوج الى منطقة سليم سلام شارع، داود ابو شقرا بناية حلبية، حيث ضبطت طنا من مادة المازوت مخزنة داخل براميل ومخبأة داخل شقة سكنية، تمت مصادرتها ونقلها الى مكان آمن لاتخاذ الاجراءات القانونية بذلك".