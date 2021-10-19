ما بعد بعد جعجع (جورج سعود)

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انزلق جعجع نحو مستنقع غرائزه في الطّيونة عندما راح يقبض على أرواح اللّبنانيين بمصيدة قنّاصات اعتقدنا أنّنا لن نراها خارج أفلام السّينما.

سارع في اللّحظات الأولى ذاك غير الحكيم وأعوانه من "مشرّعين" إلى تبنّي العمليّة متذرّعًا بحماية أهل منطقة عين الرّمانة الّذين أخذهم هو دروعًا بشريّة حين حدّد نقاط تمركز قنّاصيه.

وكان هذا تطوّرًا خطيرًا! فأن تصبح الطّريقة المعتمدة لمواجهة تظاهرة "استفزازيّة" باصطياد المشاركين بها لهو عمل جبان ومدان.

حاول جعجع بما فعله أن يقدّم أوراق اعتماد لمموّليه من الدّول على أنّه الوحيد القادر على أن يقف ميدانيًّا بوجه "ميليشيا حزب الله" بحسب تسميته لهم. وظنّ أنّ المجاهرة بما ارتكبته يداه ستعطيه وكالة مسيحيّة شعبيّة بأن يقود مشروع الأمن المسيحي في البلاد. فبين ثقة المموّل الّذي سيزوّده بتمويل إضافي وبين قائد "الفتوحات المسيحية"، رأى جعجع فرصة تزعّم المجتمع المسيحي من باب الانتخابات القادمة.

لكنّ قوقعته داخل ذهنه المتحجّر الهدّام أنسته واقع حال اللّبنانيين اليوم. واقعنا المعيشي الصّعب الّذي أجبرنا على إعادة ترتيب أولوياتنا واهتماماتنا حتّى أصبح تأمين القوت والمازوت، ونحن على أبواب الشّتاء، أعمق أهميّةً من الجلوس في الملاجىء وعلى خطوط التّماس.

وحين تدارك له أنّ الرّأي العامّ اللّبناني عمومًا والمسيحيّ بخاصّة لم يتقبّل ما فعله بلحظة نشوة وتهوّر، سارع قياديّوه وإعلامه وناشطوه إلى التّخفيف من حدّة المجاهرة و بدأوا بتسويق نظريّة الاشتباك المتبادل ودخول طوابير الغدر الاستغلاليّة. ولكن عبثًا حاولوا. فاللّبنانيون لم ينسوا يومًا سواد تاريخه الدمويّ الّذي ما بيّضه بأيّ إنجاز لصالحه.

ولسوء تقديره، فعل المعرابي ما فعله في الطّيونة عشيّة ذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠، حين كان له حصّة الملك بالتّواطىء مع المحتلّ بوجه شرعيّة الجنرال عون. وما أجمل التّاريخ عندما ينصف الحقيقة. ففي ١ تشرين الأول من ذاك العام، قامت قوات جعجع بكمين قنّاصين على متظاهرين عزّل من أنصار الجنرال عون على نهر الموت. كمين مشابه بالتّمام والكمال لما حصل في الطّيونة.

وقد أجبر هذا الفعل الطّارىء اليوم رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في ذكرى ١٣ تشرين إلى تخصيص حصّة وازنة من كلمته ليتوجّه للمجتمع المسيحي، من منطلق واجبه كأكبر ممثّل للمسيحيين في إدارة الدّولة، ليسلّط الضّوء على ما يقوم به جعجع من محاولة لجرّ المجتمع المسيحيّ إلى اقتتال داخليّ مع إخوتنا اللّبنانيين مقابل "حسبة انتخابيّة صغيرة".

عرّى النّائب جبران باسيل المعرابي المغامر، وأحيا ذاكرة المسيحيين على تاريخه الدّموي. بالإضافة إلى حاضره المليء بالفرص الضّائعة الّتي كانت متاحة للمعرابي ليكون شريكًا في تعزيز الدّور المسيحي في البلاد. فرصٌ تعدّ ولا تحصى، من نسف القانون الارثوذوكسي، إلى تعطيل بناء معامل الكهرباء والطّعن بسلفات الفيول، كما عرقلة عودة النّازحين السّوريين، منهيًا بمحاولة حصار رئيس الجمهورية وغيرها من الملفات.

كلّ هذا العجز الفكريّ حصل بينما كان يكوّن نقاط ضعف تجاه أرباب الفساد في الدّولة. ولكن المعرابي استعاض عن كلّ هذه الفرص الضّائعة بالعودة الى الاستثمار بالدّم والتّرهيب وإحياء خطوط التّماس.

أما السّيد نصرالله، فأطل البارحة كوليّ للدّمّ، رافضًا أن يعطي الّذي سفك دماء اللّبنانيين بدمٍ بارد شرف تسميته. ثمّ دفن مخطّط المعرابي الفتنوي في مهده حين احتكم للقضاء والأجهزة الأمنيّة طالبًا العدالة لذوي الضّحايا بأسرع وقتٍ ممكن. ولمرّة استثنائية واحدة، خصّص السّيد نصرالله وقتًا طويلاً من كلمته ليقدّم للنّاس سرديّةً من التّاريخ والحاضر عن إجرام جعجع وأهدافه الّتي لا تستقيم الّا على إراقة الدّماء. أمّا التّطرّق الى المائة ألف من مقاتلي الحزب المنظّمين، فأتت ضمن إطار رفع معنويات جمهور المقاومة المحبط بالواقع الأليم الّذي أصابه. وإعطاء هذا الشّقّ من كلمته أكبر من هذا الحجم هو للتّضليل وحرف كلامه عمّا هو مقصود. فالجميع يعرف قدرة وقوّة المقاومة العسكرية، فالانتصار في المنطقة ما زال طازجًا.

ولأصحاب نظريّة أنّ جعجع حصل على هديّة انتخابيّة عبر استمالة الشّارع المسيحي بخاصّة بعد هجوم السّيد نصرالله عليه، فهم أيضًا مخطئون.

ما قيل عن جعجع على لسان السّيد نصرالله جاء ليكمل ما بدأه رئيس التّيار الوطني الحرّ.

وما تفوّه به هذان الرّجلان لم يكن كلامًا في السّياسة موجّهًا ضد خصم في السّياسة حتّى نتكلّم عن موازين انتخابيّة.

بكلّ بساطة، قام النّائب جبران باسيل والسّيد نصرالله بدقّ ناقوس الخطر للمسيحيين محذّرين من جرثومة داخل مجتمعهم تحاول جرّهم إلى معركة داخليّة. جرثومة ستفتك بمجتمعهم وبلبنان إن لم يتم اجتثاثها.

عن المعرابي لا نتكلّم لغايات انتخابيّة، بل نتكلّم لحماية مجتمعنا من العودة لخطوط تماس كان قد دفنها اتّفاق مار مخايل.