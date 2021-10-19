البناء: كلام السيد نصرالله في موضوع إبراز قوة "الحزب" لم يكن موجهاً للقوات

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يعتبر خبراء ومحللون عسكريون وسياسون لـ«البناء» بأن كلام السيد نصرالله في موضوع إبراز قوة حزب الله وعديدها وقدراتها لم يكن موجهاً للقوات فحسب، بل لمشغليها الأميركيين لإيصال رسالة لها بأن الانخراط في هذا المشروع سيستدعي رداً نوعياً كبيراً من حزب الله وحلفائه حتى الإطاحة بحزب القوات الأداة الرئيسية للأميركيين وكذلك إخراج النفوذ الأميركي من المؤسسات الأمنية والقضائية بطرق تعرفها المقاومة جيداً»، لذلك كانت رسالة للأميركيين لثنيهم عن ذلك إذا كانوا هم يدفعون جعجع لهذا المشروع، أو ثني الأخير إذا كان يتصرف من منطلق مشروعه الخاص الذي سيلحق أضراراً فادحة في المصالح الأميركية في لبنان».