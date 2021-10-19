عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الأخبار: نصرالله للمسيحيين: القوات عدو لكم ولكل لبنان
جنبلاط يرفض عرضاً لجبهة مع جعجع
إخفاق القوى الامنية والعسكرية في الأمن الوقائيّ؟
الشياح ـ عين الرمانة: نريد حياة سالكة آمنة
الديار: نصرالله يقدم «مضبطة اتهام» بحق «القوات»
نداء الوطن: التحقيقات الأمنية تدحض رواية "الثنائي": لا قنص ولا كمين
نصر الله بالمختصر المفيد: مطلوب "راس" القوّات
البناء: أمين عام حزب الله يقلب معادلة القوات: أنتم حزب الحرب الأهلية ونحن حزب السلم الأهلي / نصرالله: لسنا سبباً لقلق المسيحيين حروب القوات خاسرة وتنتهي بتهجيرهم وحروبنا منتصرة وتحفظهم / رفضنا العرض الفرنسي بالمثالثة لدينا 100 ألف مقاتل اقعدوا عاقلين وتأدّبوا الجيش حصن الوطن /
اللواء: رهان على مخارج من داخل المؤسسات المعطلة والمنقسمة!
نصر الله يتهم جعجع بالتحضير لحرب أهلية وإنشاء كانتون مسيحي.. وأصوات قواتية: لن ترهبنا
الجمهورية: روايات.. وحصانات..ولا إنفراجات
لا إستقالة للحكومة ولا حرب أهلية
النهار: نصرالله يهدّد جعجع بـ 100 الف مقاتل!
l'orient le jour: Ne faites pas de mauvais calculs, le Hezbollah dispose de 100.000 combattants