عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

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الأخبار: نصرالله للمسيحيين: القوات عدو لكم ولكل لبنان

جنبلاط يرفض عرضاً لجبهة مع جعجع

إخفاق القوى الامنية والعسكرية في الأمن الوقائيّ؟

الشياح ـ عين الرمانة: نريد حياة سالكة آمنة



الديار: نصرالله يقدم «مضبطة اتهام» بحق «القوات»





نداء الوطن: التحقيقات الأمنية تدحض رواية "الثنائي": لا قنص ولا كمين

نصر الله بالمختصر المفيد: مطلوب "راس" القوّات

البناء: أمين عام حزب الله يقلب معادلة القوات: أنتم حزب الحرب الأهلية ونحن حزب السلم الأهلي / نصرالله: لسنا سبباً لقلق المسيحيين حروب القوات خاسرة وتنتهي بتهجيرهم وحروبنا منتصرة وتحفظهم / رفضنا العرض الفرنسي بالمثالثة لدينا 100 ألف مقاتل اقعدوا عاقلين وتأدّبوا الجيش حصن الوطن /



اللواء: رهان على مخارج من داخل المؤسسات المعطلة والمنقسمة!

نصر الله يتهم جعجع بالتحضير لحرب أهلية وإنشاء كانتون مسيحي.. وأصوات قواتية: لن ترهبنا

الجمهورية: روايات.. وحصانات..ولا إنفراجات

لا إستقالة للحكومة ولا حرب أهلية



النهار: نصرالله يهدّد جعجع بـ 100 الف مقاتل!

l'orient le jour: Ne faites pas de mauvais calculs, le Hezbollah dispose de 100.000 combattants