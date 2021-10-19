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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

19
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر عراقية اقتراب موعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي قبل اكتمال شروط انعقاد مجلس نواب جديد في ضوء الأزمة الناشئة حول نتائج الانتخابات، والتي باتت تشمل أطيافاً عراقية عديدة تعجز مفوضية الانتخابات عن تقديم ردود على اعتراضاتها بما يطرح إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات كخيار…


خفايا

قالت مصادر في ثنائي حركة أمل وحزب الله إنها طلبت من نشطاء مؤيدين على شبكات التواصل التنبّه لمحاولات تصوير الجيش كخصم ووضعه في دائرة الاتهام في مجزرة الطيونة، مؤكدة انّ ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة مستهدفة، وأنّ أحد أهداف المجزرة ومن وراءها وتبرئة المرتكبين تتمّ عبر تصنيع فتنة بين المقاومة والجيش…

 

 


نداء الوطن: خفايا

أوصت رئاسة مجلس الوزراء في إطار موقف الحكومة من جدول أعمال الجلسة التشريعية الموزع على الوزراء بالتحفظ على بند الكوتا النسائية لحين ورود موقف وزارة الداخلية في تحديد معيار توزيع مقاعد الكوتا النسائية.

أكد مصدر خارجي ان صندوق النقد الدولي ابلغ الوفد اللبناني المفاوض ان الصندوق لن يوقع اي اتفاق مع الحكومة اللبنانية الا بعد إجراء الانتخابات النيابية.

لاحظ متابعون أن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أحيت عيد المولد النبوي الشريف بأكثر من احتفال في بيروت بينما كان هناك غياب ملحوظ لـ"تيار المستقبل".

 

 


اللواء: أسرار

همس
تركز اهتمامات ملحقين أجانب على مدى صحة فرضية «الطرف الثالث» في مواجهات الطيونة الأسبوع الماضي..


غمز
تسود البرودة العلاقة بين «حليفين» على الرغم من عدم وصف التحالف بينهما «بالسابق»!


لغز
يدور لغط وإرباك داخل مؤسسة يفترض أن تكون المرجع في الفصل في النزاعات، لأسباب تعود إلى أنها المرة الأولى التي تواجه مثل هذه الاضطرابات التي يطلب منها الفصل فيها.

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