نداء الوطن: التحقيقات في "إشتباكات الطيونة" تدحض رواية "الثنائي الشيعي"

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

تتجه الأنظار خلال اليومين المقبلين إلى إقفال ملف التحقيقات العسكرية والأمنية في أحداث اشتباكات الطيونة وإحالته مع الموقوفين على ذمة التحقيق إلى المحكمة، وسط معلومات أولية عن توصل هذه التحقيقات إلى نتائج موثقة تدحض رواية "الثنائي الشيعي" في تعرضّ المتظاهرين للكمين والقنص.

وهذا ما أكد عليه وزير الدفاع نفسه بقوله إنّ "ما حصل يوم الخميس ليس كميناً بل حادثة مشؤومة وأنّ هناك إمكانية لحصول إطلاق النار من الشارع وليس من على أسطح المباني"، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ تحرك متظاهري "حزب الله" و"حركة أمل" واجه "انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية (في عين الرمانة) وأدى إلى حصول الاشتباكات".