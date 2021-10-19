الديار: الترسيم على «الطاولة»

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يصل الموفد الاميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الى بيروت اليوم، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الاربعاء والخميس لاستطلاع الموقف اللبناني من ترسيم الحدود وجس النبض ازاء الرغبة باستئناف المفاوضات.

وفي هذا السياق، حذرت اوساط سياسية بارزة من غياب موقف لبناني حاسم من ملف تعديل مرسوم الحدود البحرية، على الرغم من قرار المحكمة الدولية التي اعطت لبنان صكا قانونيا مهما في اطار صراعه مع اسرائيل، لكن ثمة مخاوف جدية من تمرير هذا الملف على «السكت» بما لا يثير غضب الاميركيين المصرين على عدم اتخاذ لبنان اي تعديل في ملف التفاوض والتخلي عن الخط 29، وخلال الساعات المقبلة ستكون الرئاسة الاولى والثالثة امام الاستحقاق الاهم حيث ينتظر الاميركيون اجوبة حاسمة «ليبنى على الشيء مقتضاه».