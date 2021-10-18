جملةٌ أخطأ بها جنبلاط خلال زيارة بري و "الإشتراكي" يوضحها.. ما هي؟

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أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً يوضحُ جزءاً من كلام رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط خلال زيارته إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويتعلق التوضيح والتصحيح بجملة معيّنة قالها جنبلاط وهي: "جئت لأقدم التعازي بالمواطنين الأبرياء في الطيونة ومن المهم أن نعلم بأنه من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 الى اليوم جرت مظاهرات عديدة بعشرات الآلاف ولم يسقط أي شهيد أعتقد سوى شهيد واحد في الشويفات".