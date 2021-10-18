جنبلاط بعد لقائه بري: لا ندخل في التصعيد لأنه لا يفيد وبعض الجهات الدولية والعربية تريده

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التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، مساء اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.



وبعد اللقاء، صرّح جنبلاط قائلاً: "باسمي وباسم الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي نقدّم التعازي بعد استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء في حادثة الطيونة لأن المهم أن نعلم أن من تاريخ 17 تشرين 2019 إلى اليوم جرت تظاهرات عدّة ولم يسقط أي شهيد إلا واحداً".

وأضاف، "نحكّم القضاء في ما حدث وعلينا أن نتابع مع الرئيس برّي والجميع قضية الإصلاح والمواضيع الأساسيّة التي من أجلها تشكّلت الحكومة ويجب ألا يعطّل عملها بسبب تحقيقات المرفأ".

وتابع، "سندرس كيفية إيجاد مقاربة موحّدة في موضوع التحقيقات في انفجار المرفأ مع الأخذ بعين الاعتبار أننا طالبنا منذ البداية بلجنة تحقيق دوليّة ولا بدّ للتحقيق أن يأخذ مجراه ويجب ألا ندخل في استباق التحقيق الذي يشكّل أساساً في كلّ شيء".

وأكد أنه "لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد إن لم يُبلّغ واتفقنا مع بري بأن تكون الأمور شفافة جدا وبأن لا ندخل في التصعيد لأنه لا يفيد وبعض الجهات الدولية والعربية تريده".