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“لعدم حصول فيضانات”.. حميه: أوعزت تنظيف المجاري

18
OCTOBER
2021
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، إلى أنه “منذ اليوم الثالث لتسلمه مهام الوزارة، أوعز لفرق الأشغال ومتعهدي أشغال تعزيل وتنظيف مجاري المياه عن الاوتوسترادات الدولية، بضرورة البدء بالعمل المستمر والبقاء على جهوزية تامة والاستعداد التام للتدخل لعدم حصول فيضانات ناتجة عن الانسداد في المجاري أثناء موسم الأمطار”.

وقال: “كنت قد راسلت المحافظين والبلديات بكتب عبر وزارة الداخلية والبلديات، لضرورة رفع النفايات من الشوارع، وكذلك متعهدي رفع النفايات عن الاوتوسترادات عبر المعنيين، لضرورة العمل بشكل متواز ومتكامل في سبيل الحفاظ على السلامة العامة قبل موسم الشتاء”. واعتبر ان “تضافر الجهود وتكاملها ضرورة لإنجاحها”.

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