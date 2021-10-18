ماذا عن آخر مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري؟

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 8 حالات حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.



وجاء في التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 203

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 15

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1342

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8

- حالات وفاة: 1



وذكر بأن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070".