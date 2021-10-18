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الهيئات الاقتصادية اللبنانية والعمانية تجري تفاهمات وتشكل فريق عمل مشترك لمتابعة تطبيقها

18
OCTOBER
2021
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أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير خلال زيارته مسقط عن وجود رغبة أكيدة وجدية من قبل القيادات الاقتصادية العمانية في القطاعين العام والخاص بتحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي الثنائي.
ولفت شقير الى أنه تم الإتفاق على خارطة طريق تتضمن وضع تقرير مفصل عن كل المواضيع والأمور التي تم الاتفاق عليها، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تطبيقها كل بند ببنده، وتنظيم لقاءات عمل متخصصة وقطاعية تجمع بين الجهات المعنية من البلدين حول النشاط إقتصادي مستهدف.
وكشف شقير عن التوصل الى تفاهمات بين الجانبين اللبناني والعماني حول هذه المواضيع التي ستكون مدار متابعة وإهتمام مشترك، وهي:
1- التركيز على تسهيل الاستثمارات اللبنانية في عمان في مختلف القطاعات لا سيما على مستوى التمويل والاعفاءات واليد العاملة، وكذلك إنشاء شباك موحد للاستثمار في عمان.
2- تشجيع رجال الاعمال العمانيين على الاستثمار في لبنان في مختلف القطاعات لا سيما في البنية التحتية، والعمل بشكل مشترك للاستثمار في الدول الأخرى.
3- وضع مقترحات من قبل القطاع الخاص اللبناني عن التسهيلات والتحفيزات المطلوبة للإستثمارات الصناعية في عمان.
4- الترويج للمنتجات الصناعية اللبنانية في عمان، وتشجيع التبادل السياحي بين البلدين.
5- إنشاء شركة مشتركة لتوسيق المنتجات التي تصنع في عمان، في أفريقيا واوروبا.
6- التعاون في المجال السياحي، لا سيما على مستوى الإستفادة من الخبرات اللبنانية في تسويق عمان وتطوير البنية التحتية السياحية على مستوى بيوت الضيافة والمطاعم والنشاطات المكملة.

 

 

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