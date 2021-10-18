كلودين عون زارت تيمور جنبلاط وبقرادونيان: نطالب باعتماد الكوتا النسائية في جلسة الغد

A + A -

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، على رأس وفد من الهيئة، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وبحثت معه في حضور النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية.

وشددت عون خلال اللقاء على "ضرورة أن تعتمد القوى السياسية الكوتا النسائية في قانون الانتخاب في جلسة مجلس النواب المقررة غدا، وألا تسمح أن يسقط هذا الاقتراح بسبب التعديلات المقترحة على القانون في مواضيع أخرى. فتغيير المشهد السياسي الذي نراه اليوم، أصبح ضرورة".

بقرادونيان

كما زارت عون على رأس وفد من الهيئة، رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، وبحثت معه في حضور الوزيرة السابقة فارتينيه اوهانيان "ضرورة القيام بهذا الإصلاح القانوني".

وأكدت عون خلال اللقاء أن "للأحزاب السياسية مصلحة في تأييد اقتراح الهيئة، إذ أن شرط الحصول على الحاصل الانتخابي لن يكون مطلوبا للفوز في المقاعد المخصصة للنساء عملا بتدبير الكوتا".

إشارة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد جلسة تشريعية يوم غد لدرس قانون الانتخاب والكوتا النسائية.