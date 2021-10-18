جلسة نيابية غداً الثلثاء... تدابير سير في محيط الأونيسكو

A + A -

يعقد مجلس النواب غداً الثلثاء جلسة نيابية في قصر الأونيسكو - بيروت. لذلك، أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنّه "سيمنع، اعتباراً من الساعة 6:00 صبحاً وحتى انتهاء الجلسة، مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:

منع مرور السير:



- الآتي من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

- داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

- عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

- عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

- تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام باتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

وتحويل السير الآتي من:

- جادة ديغول – تقاطع الكارلتون - ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.

- تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

- ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون - ديغول.

- ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

- "السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".

- تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح.