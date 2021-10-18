أرسلان: علينا كأهل الجبل أن نقرأ جيداً ما يحصل

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في ظلّ الاوضاع الخطيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية من تحريض طائفي ومذهبي بغيض، علينا كأهل الجبل أن نقرأ جيداً ما يحصل من حولنا ونأخذه عبرة".

وتابع: "وألاّ نسمح للفتنة بالتسلّل بيننا، وأن نكون يقظين ومتيقنين بأن المؤامرة كبيرة ومدسوسة في البلد من قبل أصحاب المصالح الداخلية والخارجية، لذلك لا يحفظنا إلاّ وحدتنا والتعالي على صغائر الأمور".

وختم أرسلان: "الهدف الأسمى يبقى صون وحماية مجتمعنا من مختلف النواحي أمنية كانت أم إقتصادية".