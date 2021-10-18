تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين

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ما زال المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا يؤثر على شرق المتوسط بطقس متقلب بين الصحو والماطر احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط امطار متقطعة محليّة اليوم وتستمر لغاية الاربعاء.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٢ درجة

٢- الجو: غائم مع امطار متقطعة ومحلية

٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة ٢٠-٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٥ درجة، من ١٢ الى ٢٤ درجة بقاعا و من ١٤ الى ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى غائم مع امطار متقطعة ومتفرقة فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة ٣٠-٤٠كم/س.

الاربعاء: طقس متقلب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٥ درجة، من ١٢ الى ٢٤ درجة بقاعا ومن ١٤ الى ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى غائم مع امطار مقطعة ومتفرقة فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة ٢٠-٤٠كم/س.