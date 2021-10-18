عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 تشرين الأول 2021

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النهار: مساء الأحد: شعلة الثورة تسطع، و"الاشتباك مع السلطة الخيار الوحيد"... وقائع مرشّحة للجم التهويل؟

الأنباء الكويتية: النائب رعد مذكراً جعجع: دمنا ليس حبراً!.. والمفتي الجوزو يعتبر ما حصل في عين الرمانة كان ضد الهمجية

«17 تشرين» تعيد إضاءة الشعلة.. ومهلة «الثنائي» للحكومة تقترب من نهايتها



الشرق الأوسط: «حزب الله» يصعّد تهديده لـ«القوات» متوعداً بالمحاسبة

النائب فادي سعد: الحزب يتصرف وكأنه مرشد الدولة... ومن يمس بكرامتنا فسيرى ما لا يعجبه

الوطن السورية: بحث مع لافرنتييف وفيرشينين مجالات التعاون وتطورات الأوضاع الميدانية واجتماعات «الدستورية» … الرئيس الأسد: انكفاء الدور الأميركي يتطلب من دول المنطقة العمل لتعزيز الأمن ورسم مستقبلها بإرادة شعوبها