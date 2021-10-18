living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرق الأوسط: مقتل 15 عنصراً من «داعش» في البادية السورية

18
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الرقة: «الشرق الأوسط»-

قتل نحو 15 عنصراً من «داعش» في غارات نفذتها مقاتلات روسية على مواقعهم في البادية السورية، وفق ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس (الأحد).


وأشار إلى أن المقاتلات الروسية تواصل قصف مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم «داعش» في البادية السورية، حيث ارتفع إلى نحو 55 تعداد الضربات الجوية الروسية التي طالت مواقع التنظيم في بادية الرصافة جنوب الرقة، ومواقع في جبل البشري في البادية السورية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

 

يأتي ذلك بعد مقتل 14 عنصراً من تنظيم «داعش»، جراء الاشتباكات والغارات الجوية الروسية على النقاط التي تقدم إليها التنظيم، أول من أمس (السبت)، في بادية الرصافة قبل أن تتمكن قوات النظام والمسلحون الموالون لها من استعادة النقاط التي انسحب منها في منطقة الرصافة في ريف الرقة، بعد أقل من 24 ساعة من القتال والتصدي لهجمات عناصر تنظيم «داعش» على سلسلة من النقاط التابعة لقوات النظام في محيط مدينة الرصافة.


وأشار «المرصد السوري»، أمس، إلى أن عناصر تنظيم «داعش» يواصلون هجومهم العنيف على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة الجنوبية الغربية، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتحاول قوات النظام التصدي بمؤازرة الطائرات الحربية الروسية التي تشن غارات مكثفة على المنطقة، ووثق «المرصد السوري» مقتل 8 عناصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها جراء الهجوم المستمر منذ ساعات ليل مساء أول من أمس وحتى صباح الأمس.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout