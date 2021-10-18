الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية متفرقة

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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر تضمنت الآتي:



- "بتاريخ 18/ 10/ 2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات التالية: طير حرفا، يارون، مركبا، حولا وعرب اللويزة.



- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 18، 24، 25، 30 و31 / 10 / 2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.



- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 17، 23، 24، 29، 30 /10 / 2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.



- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 13، 26، و27 /10 /2021 اعتبارا من الساعة 8,00 ولغاية الساعة 16,00 بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـ حامات وحقل تدريب تم رطيبة يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.



- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/ 10/ 2021 ولغاية 31/ 10/ 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية."