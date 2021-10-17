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حزب الله سلم صيادي الأسماك الكمية الاولى من المازوت بالسعر المدعوم

17
OCTOBER
2021
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قال حزب الله في بيان إنه "واصل عبر شركة الأمانة للمحروقات توزيع الهبة المجانية من مادة المازوت للمؤسسات الإنسانية وآبار المياه، حيث سلم الدفعة الرابعة خلال الأسبوع الماضي في مدينة صيدا والفيلات والفوار وسيروب و بلدات الجوار وبلغت 37 بلدة في حضور عدد من كوادر منطقة صيدا، كما واصلت شركة الأمانة تسليم المستشفيات الخاصة ومولدات الإشتراكات ومؤسسات الصناعة الغذائية والأفران مادة المازوت بالسعر المدعوم وشملت أحياء مدينة صيدا وبلدات الجوار".

وأضاف أنه "في سياق متصل سلمت شركة الأمانة للمحروقات نقابة صيادي الأسماك في صيدا الكمية الاولى من المازوت الإيراني بالسعر المدعوم من حصة النقابة التي بلغت 65,000 ليتر شهريا، وأشرف على التسليم مسؤول شعبة صيدا عارف حميد وأحمد الجبيلي في حضور رئيس نقابة صيادي الأسماك في صيدا نزيه سنبل وعدد من أعضاء النقابة والصيادين الذين توجهوا بالشكر والتقدير لقيادة حزب الله على هذه المبادرة الطيبة."

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