ما حقيقة تعرّض موكب مرتضى لإعتداء؟

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نفى المكتب الإعلامي للوزير السابق عباس مرتضى في بيان، تعرض سيارة الوزير مرتضى لأي اعتداء.



وأضاف البيان، "مع الرجاء من وسائل الإعلام والقيمين على مواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة في نقل الأخبار".

كما صدر عن أهل وأخوة الشهيد حسن محمد صبحي مشيك، بيان جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وأضاف، "نحن اهل واخوة الشهيد حسن محمد صبحي مشيك شهيد كمين الطيونة، ننفي ما يتم التداول به عن التعرض لموكب الوزير السابق الاخ الدكتور عباس مرتضى وهو عار عن الصحة جملة وتفصيلاً".



وتابع البيان، "كما نحب ان نوضح ان الوزير مرتضى هو اخ وعزيز ومرحب به دائما وكان قد اتصل معزياً مشكوراً".