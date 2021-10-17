وزير الدفاع: هناك 20 موقوفا في احداث الطيونة ولا يمكن ان اجزم او انفي وجود قناصين

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اعتبر وزير الدفاع موريس سليم بأن ما حصل يوم الخميس في الطيونة حادثة مشؤومة وظروف حصولها يبقى تحديدها للتحقيق الجاري حاليا والمعتمد على الوقائع والاثباتات التي تحدد المسؤوليات في ما جرى. ولفت الى اننا نتعاطى مع الوقائع، وخريطة الوقائع يرسمها المحققون ونترك لهم تحديد ذلك بناء للكاميرات والشهود والمشاركين والدلائل والاثباتات.

وكشف سليم بان هناك 20 موقوفا يتم التحقيق معهم في احداث الخميس في الطيونة، والاجهزة الامنية قامت بكل واجباتها ومديرية المخابرات اتصلت كما العادة قبل التحرك بكلّ القوى السياسية في المنطقة وكلّ الاطراف اكدت ان لا نيّة لأن تكون المسيرة ذي اهداف سلبية او ان هناك نية باعتراضها والجميع كان قد اكد ان المسيرة ستكون سلمية.