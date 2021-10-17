دورية من مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت سارق منزل

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن دورية من مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت المدعو ا.ب. بجرم سرقة منزل المدعوة ه.ط. في ميس الجبل، والتي كانت قد ادعت ضد مجهول بتاريخ 14 الحالي، بسرقة مبلغ من المال بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية ومئة دولار اميركي ومجوهرات بقيمة 2500 دولار.



سلم المذكور بناء لاشارة القضاء المختص الى مخفر ميس الجبل، مع مبلغ من المال بقيمة 12 مليون ليرة ومئة دولار اميركي، اما المجوهرات فقد اعترف ببيعها الى محل للمجوهرات في مدينة النبطية، على الفور تم مداهمة المحل، ولكن تبين ان صاحب المحل باع المجوهرات المسروقة.