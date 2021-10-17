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جبران.. رفع قبضته وأسدل السّتار (بقلم جومانا ناهض)

17
OCTOBER
2021
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أربع وعشرون ساعة مرّت، والتّياريّون معًا سدًّا منيعًا واحدًا ما زالوا يسكرون بنشوة خطاب هزّ عقولًا فارغة، ضعضع صفوفًا هزيلة وأعاد لكلّ واحد حجمه الّذي يستحقّه.
هو خطاب الباسيل القوّي بنبرته والحادّ بتحدّياته.
خطاب قويّ من قوّة قائد شاب تمرّس في تحرّكات الشّارع المناضل فتشرّب الوطنيّة. كما شارك متحمّسًّا في أحداث ذاك الآب المشؤوم عام ٢٠٠١ فأُصقل وطنيّة، إلى أن وصل إلى قيادة تيّارٍ واسعٍ جارفٍ فامتهن النّضال والعمل والقسوة.
هو ذاك المتحدّي منذ ظهوره لكلّ من شكّك بأدائه في التّيار فما اكتفى بأداء ضيّق، بل تمدّد من خلال عمله ونتاجه حتّى أصبحت معه كلّ وزارة استلمها خليّة نحل لا بأزيزها إنّما بنتاج عسلها: فكانت القوانين المنظّمة للأداء والعمل وجاءت النّجاحات لتفتح العيون عليه كمعرقل لكلّ أداء متواضع متواطئ وضدّ مصلحة لبنان واللّبنانيّين.
وتابع تحدّياته بثقة غير آبه بكلّ متآمر على مصلحة الوطن لذلك نال نصيبه من التنمّر، نصيبًا لم تسلم منه عائلته فتعرّض كلّ فرد منها إلى أبشع وصف. كما تعرّض إلى اتّهامات واهية باطلة إلى أن وصل بهم الأمر لمحاولة اغتيال باءت بالفشل. وقد تكون صلوات الكثيرين الكثيرين ممّن يحبّونه لعبت دور الدّرع الواقي.
واستمرّ في التّحدّي الرّصين القائم على أرضيّة وطنيّة صلبة لكلّ زعامة سياسيّة أخذت البلد برهاناتها الخاطئة ومصالحها السّياسيّة والمادّية إلى آتون النّار.
فطفح كيل المتفلّتين من القوانين والمهيمنين على مقدّرات البلد، فكانت ثورة زائفة جوهرها اعتراض على زيادة أمّا باطنها وحقيقتها كسر قوّة باسيل وسحق التّيار ومنع العهد من العمل. فراحت حملات الثّورة الزّائفة، ومن كلّ حدب وصوب، تلتفّ عليه بأسوأ اغتيال سياسيّ ممنهج.
سنتان من عورة، لا ثورة، مجتمعيّة قادها لا من يريدون مصلحة الوطن إنّما من يريدون مصلحتهم ضدّ الوطن. حملوا ملفّات وهميّة قادوا حملات واهية وما نجحوا في هزّ المسمار الّذي يقف عليه متسلّحًا بالإيمان ونظافة الكفّ ومحبّة التّياريين.
كلّ تلك الصّعوبات والتّحدّيات ردّها بالأمس جبران في ذكرى ١٣ تشرين بكلام شرس فاضح بالأسماء وبالأداء الرّخيص لأصحاب الأسماء. بالرّغم من الضّغوطات ردّ على المغرضين بالأمس بكلام حقّ وقانون ووطنيّة. بالرّغم من كلّ الحروب الخارجيّة الشّرسة ردّ أمس بخطاب لا سقف له، بعد أن تخطّى الشّرّ كلّ الأسقف.
لقد ردّ باسيل بروحيّة عون فاستحقّ أن يكون وطنيًّا بامتياز لأن مصلحة الوطن تعلو حتّى فوق الحياة.
فهنيئًا لجمهورك ومحبّيك وللوطنيين الأحرار حتّى الصّامتين منهم بمقداميّتك وقوّتك وتحدّيك بعزم وأمل.

بقلم جومانا ناهض

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