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إيران توضح الأنباء حول استئناف المباحثات النووية الأسبوع القادم

17
OCTOBER
2021
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قدمت وزارة الخارجية الإيرانية توضيحا على تصريحات عدد من النواب في مجلس الشورى (البرلمان) عن استئناف المباحثات مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب البرلماني، أحمد علي رضا بيكي، في حديث لوكالة "فارس" شبه الرسمية، أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان أبلغ المشرعين، خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الشورى، بأن المباحثات بين طهران ومجموعة 4+1 (أي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) ستستأنف الخميس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

بدوره، أشار النائب الآخر، بهروز محبي نجم آبادي، على حسابه في "تويتر" بعد جلسة اليوم إلى أن المباحثات النووية ستستأنف الأسبوع القادم.

غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، أوضح، تعقيبا على هذه التصريحات، أن الحديث يدور عن زيارة نائب وزير الخارجية، علي باقري كني، إلى بروكسل، وأن هذه الزيارة تأتي فقط لاستكمال المشاورات التي انطلقت مؤخرا مع مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف طهران النووي، الإسباني انريكي مورا، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة هذا المسؤول إلى طهران الخميس الماضي.

وانطلقت المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في فيينا في نيسان الماضي، وتم تعليقها في حزيران بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران.

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