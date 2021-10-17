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مارتين نجم للـtayyar.org: التيار قدّم الرسالة الأكبر لكل من حاول تسويق فكرة ضعف التيار وزواله، والقوات تحيّد دائماً حركة أمل!

17
OCTOBER
2021
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أتى إحياء ذكرى 13 تشرين بالأمس بمثابة ردّ اعتبار لكل ما تعرّض له التيار الوطني الحر خلال العامين المنصرمين، وقد شارك المناصرون بكثافة على رغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وعلى رغم التخوّف الأمني جراء أحداث الطيونة. وفي هذا الاطار أكدت نائب رئيس التيار الوطني مارتين نجم كتيلي للـtayyar.org أن أعداد المشاركين في الاحتفال تخطّت التوقّعات، والمنظمون كانوا وضعوا في المكان ثمانية آلاف كرسي امتلأت كلّها، وهناك عدد كبير من الناس بقي واقفاً أو خارج باحة الاحتفال، مشيرة الى أن هناك حافلات لم تصل الى المكان بسبب زحمة الوافدين الذين تقاطروا من 25 قضاء من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال.

وقالت نجم كتيلي:"هذه كانت الرسالة الأكبر لكل من حاول تسويق فكرة ضعف التيار وزواله".

وأشارت نجم كتيلي الى أن كلمة رئيس التيار النائب جبران باسيل جاءت عالية النبرة ووجه أكثر من رسالة سياسية في أكثر من اتجاه لأن محاولة تعريض السلم الأهلي لخطر وإحداث فتنة أمران بغاية الخطورة والتيّار بوجوده وحضوره الفاعل ومن خلال التفاهمات التي نسجها يُشكّل صمام الأمان ويمنع الفتنة ويبني الجسور بين اللبنانيين وهو صادق بهذا النهج ومبدئي.

وشددت نجم كتيلي عبر موقعنا على أن اللبنانيين في المرحلة المقبلة وكما قال الوزير باسيل، أمام نهجين: واحد يعيد خطوط التماس وسفك الدم والتواطؤ بين الميليشيات، وآخر يجمع اللبنانيين ويحمي لبنان، وعليهم الاختيار.

واعتبرت نجم كتيلي أن أهم ما جاء في كلمة النائب باسيل هو أن موضوع النجاح في بناء الدولة هو العامل الاساسي لصمود تفاهم مار مخايل، وطمأنة اللبنانيين أنهم جميعاً متساويين في الحقوق والمساواة تحت مظلة الدولة.

ورداً على بيان القوات ختمت نجم كتيلي كلامها بالقول إنه من الواضح أن كلامهم الوزير باسيل قد مسّهم بالصميم وبدلا من أن يجهدوا لتبرير أفعالهم كالعادة يحاولون إلهاء الرأي العام بهجوم فارغ المضمون "وهذا الحديث لم يعد يقنع أحداً خصوصاً أنهم يحيّدون دائماً حركة أمل عن أيّ هجوم".

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