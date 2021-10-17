مستشفى الحريري: 5 حالات حرجة ولا وفيات

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود 5 حالات حرجة ولا وفيات.





وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 150 فحصا.





- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 14.





- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5.





- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.





- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1340 حالة شفاء.





- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.





- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5.





- حالات وفاة: 0.





وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.

رقم الهاتف 01832070