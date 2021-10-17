living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلدية الغازية تناشد الأهالي التعاون للمحافظة على النظافة

17
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 ناشدت بلدية الغازية، في بيان اليوم الأهالي، التعاون معها للمحافظة على نظافة الشوارع وعدم إلقاء النفايات خارج المستوعبات، والاقتصاد باستعمال المياه والمساعدة قدر الإمكان بأي عمل أو فكرة للمحافظة على البيئة، وذلك "انطلاقا من الواقع الذي وصلنا اليه ونظرا إلى الوضع المأسوي الذي تعيشه المؤسسات الرسمية".

وقالت: "نتيجة تلاشي أجور العمال وعدم قدرة البلدية على زيادة الأجور، ترك قسم كبير من عمال البلدية العمل رغم محاولاتنا المستمرة العمل على زيادة الأجور. وعدم تمكن شركة NTCC لجمع النفايات من القيام بعملها بشكل كامل من خلال المتعهد لما للشركة من مستحقات على الدولة، أدى الى عدم تمكن الشركة من دفع مستحقات المتعهد، وبخاصة أن العقود مع الدولة لم تتعدل بعد، رغم الفرق الشاسع بأسعار المحروقات وأجور العمال، وقامت البلدية، بالتعاون مع شركة NTCC، بتقديم المازوت لسيارات الشركة طيلة فترة الصيف لتضمن جمع النفايات من البلدة".

ولفتت إلى عدم تمكن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من القيام بواجباتها، والنقص الهائل بسيولة البلدية بسبب هبوط سعر صرف الليرة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout