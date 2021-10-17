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التيار الوطني الحر في سيدني أستراليا، قداساً إلهياً عن راحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠‎‎

17
OCTOBER
2021
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أقام التيار الوطني الحر في سيدني أستراليا، قداساً إلهياً عن راحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ وشهداء الجيش اللبناني وموتى التيار الوطني الحر في أستراليا يوم الاربعاء ١٣ تشرين الاول ٢٠٢١ في كنيسة دير مار شربل - بانشبول (سيدني).
احتفل بالذبيحة الالهية رئيس دير مار شربل الأب شربل عبود يعاونه الأب أنطوان طعمه ، وذلك بحضور سعادة قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون وسعادة القنصل ريمون الشملاتي، السيد شربل ديب منسق هيئة سيدني ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، عضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحر السيد طوني طوق، وأعضاء ومناصري التيار الوطني الحرّ في سيدني إضافةً الى حضور لافت لعائلات شهداء ١٣ تشرين المتواجدين في الولاية.
يُقدم هذا القداس على نية كل شهداء الجيش اللبناني والمدنيين الذين سقطوا ب ١٣ تشرين، والاباء المفقودين البير شرفان وسليمان ابي خليل كما ونذكر الرفاق في التيار الوطني الحر استراليا: بطرس عنداري، ابراهيم بخاش، امين الياس، حميد كرم، جورج الخوري ومحمد درباس الذين انتقلوا الى حضن الآب.
يشكر التيار الوطني الحرّ - هيئة سيدني كل من عمل جاهداً وكل من حضر إلى الكنيسة أو تابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي القداس لجعل يوم شهداء ١٣ تشرين ذكرى مميّزة.
 
 
 
 
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