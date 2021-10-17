التيار الوطني الحر في مدينة غوتنبورغ بمملكة السويد- يحيي ذكرى ١٣ تشرين‎‎

ذكرى 13 تشرين 1990، تاريخ الحدث-المنعطف التاريخي الذي ترسخ في عقول اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، أحياه التيار الوطني الحر في مدينة غوتنبورغ بمملكة السويد. شاركهم الذكرى منسق السويد، ممثلا رئيس التيار جبران باسيل، ونائبه ومسؤولون من استوكهولم وأوربرو وفيكخو.

في عظته تحدث الأب ديميتريوس عن الشهداء الذين وضعوا روحهم من اجل بقاء لبنان ولإستعادة الحقوق. كلمة منسق غوتنبورغ جوزيف علوان تلاها شوقي نخلة وتحدثت عن وحدة الموقف في كل القضايا كل هذه السنين واصرارنا على الوصول الى الأهداف الوطنية. وختم اللقاء طوني نصر مذكرا بأن شهداء الجيش اللبناني هم الشمس الشارقة التي أنارت الطريق. نهايتهم كانت البداية في بناء الدولة ومحاربة الفساد واستعادة الحقوق لجميع اللبنانيين.