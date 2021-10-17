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أقام التيار الوطني الحر في غوادلوب قداسا إلهيا بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين في كنيسة le bon pasteur، ترأسّه قدس الاب يعقوب مبيّض، وحضره منسق الهيئة السيد ربيع عوض ممثلا معالي الوزير جبران باسيل.

وبعد القداس اجتمع اعضاء الهيئة واصدروا البيان التالي :

٣١ سنة مرت على ذكرى ١٣ تشربن، وفي كل عام نستذكر ارواح شهداء جيشنا العظيم وننحني امام تضحياتهم ودمائهم الذكية التي روت ارض الوطن فانبتت كرامة وعزة وعنفوانا .

حاربوا الجنرال عون ونفوه منذ ٣١ عاما، وما زالوا مستمرين بمنطق إلغاء الآخر، وتحطيم رمز الكرامة التي يفتقدونها، فنرى حروبهم اليوم اشدّ وافتك، يستخدمون كل الاسلحة لإسكات صوت الحق وتضييع الحقيقة بملفات السرقات والتدقيق الجنائي وانفجار المرفأ والانهيار الشامل ومسبباته وتبعاته على الشعب.

تحية من غوادلوب الى شهداء جيشنا الأبرار، ونكرر الوعد بالبقاء ثابتين امام العواصف لنصل الى الاهداف التي استشهدوا من اجلها.

عاش التيار الوطني الحر وعاش لبنان.