مقتل شاب بطلق ناري والعثور على بقايا هيكل عظمي في صيدا

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توفي شاب في العشرين من عمره بطلقات نارية في يده وبطنه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ونُقل حوالى منتصف ليل أمس إلى أحد مستشفيات صيدا حيث أُدخل إلى غرفة العمليات، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

وكشف الطبيب الشرعي عفيف خفاجه على الجثة، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

من جهة أخرى، عُثر أمس على بقايا هيكل عظمي أمام حاويات النفايات بالقرب من مقبرة صيدا الجديدة.

وبحسب خفاجه الذي كشف عليها، تبين أن صاحب الجثة مسن أخضع لعملية بتر إحدى أصابعه منذ ثلاثة أشهر تقريبًا. ولفت إلى أن الأهالي هم من اكتشفوا البقايا بعد مشاهدتهم كلبًا يحملها بالقرب من الحاويات.

وبوشرت التحقيقات لمعرفة هوية صاحب الجثة وملابسات وفاته.