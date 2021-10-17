عناوين الصحف ليوم الأحد 17 تشرين الأول 2021

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الديار: ميقاتي يجتهد لحلّ قانوني... فهل يحسم «مجلس القضاء» قضية التحقيق الاسبوع المقبل؟

الممر لمجلس الوزراء حل قضية بيطار... وباسيل عن جعجع «اختصاصه ضرب المسيحيين»

جلسة قانون الانتخاب: آلية مشاركة المغتربين لم تحسم وترجيح موعد 27 آذار

النهار: "الثنائي" يمضي في التصعيد… وباسيل "يستلحق"



الأنباء الكويتية: الوضع اللبناني على طاولة الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.. ومجلس القضاء الأعلى يجتمع مع قاضي التحقيق بانفجار المرفأ الثلاثاء

بعد عاصفة «الطيونة».. خطابات نارية.. والحكومة وبيطار باقيان

الوطن السورية: أكدوا أن ما جرى في الطيونة خدمة لأجندات ومشاريع خارجية … نواب ومحللون لبنانيون لـ«الوطن»: الاستدراج للفتنة لن ينجح والأمور تحت السيطرة

الشرق الأوسط: «الثنائي الشيعي» يصعّد ضد «القوات» ويطالب بـ«معاقبة» جعجع

مخابرات الجيش تتابع التحقيق في الاشتباكات... و19 موقوفاً