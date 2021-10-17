A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

علمت «الديار» ان حركة «امل» وحzب الله باتا بعد جريمة الطيونة اكثر اصرارا على موقفهما لجهة كف يد القاضي بيطار، يضاف الى ذلك التشديد على تسريع التحقيقات في ما جرى يوم الخميس الماضي للاقتصاص من الجناة والمدبرين والمحرضين على هذه الجريمة.



ونقل مصدر مطلع عن اجواء حzب الله «ان الموقف واضح وصريح، لا عودة الى مجلس الوزراء قبل تنحية القاضي بيطار وكشف حقيقة ما جرى في الطيونة ومحاسبة الذين اعتدوا على المواطنين خلال مسيرة امل وحزب الله وقتلو 7 مواطنين ابرياء وجرحوا العشرات».

واضاف المصدر ان هذا الموقف بات يعرفه الجميع، وان اي كلام او طريقة اخرى غير مقبولة. وهذا الامر لا يخضع للمناورة والمساومة.