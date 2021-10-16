خلف: على المحامين الابتعاد عن لغة الكراهية وعدم الإنجرار الى إثارة النعرات الطائفية

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اصدر نقيب المحامين ملحم خلف تعميمًا جاء فيه:

ان الوطن يمرّ بمرحلةٍ بالغة الخطورة، والمسؤولية الملقاة على المحامين جمّة.

في هذا السياق يترتب على كل فرد منكم موجبان على الاقل:

الموجب الأول: هو الإبقاء على المستوى الراقي في لغة التخاطب والابتعاد عن لغة الكراهية وعدم الإنجرار الى إثارة النعرات الطائفية،

الموجب الثاني: هو المبادرة، بحكمتكم، الى التخفيف مِنْ الإحتقانات الواقعة في محيط كلّ واحدٍ منكم، تحصيناً للسلم الأهلي وحمايةً له وتمسكاً بالعيش معاً.

ان الظروف الحاضرة مهددة بالانزلاق نحو الاسوأ والوقوع في المكروه في اي لحظة، ولا يمكن لأي محام الا ان يكون على قدر الرسالة التي يحملها.

واني على ثقة انكم منتبهون لهذا الدور.