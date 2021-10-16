بيان للدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية

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اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أن "صحيفة الأخبار لجأت كعادتها إلى الفبركة والتزوير واضعة نفسها ومن يقف خلفها حزب الله في موقع من يجري التحقيق ويطلق الأحكام، فما الحاجة إلى تحقيقات طالما أن الحزب وصحيفته الصفراء يملكان الحقيقة، فيما أنهما لا يملكان سوى التضليل والتعكير على التحقيقات التي لا يمكن إلا أن تكون رصدت التحريض الذي مارسه الحزب ضد العدالة في لبنان مهددا ومتوعدا بقبع القاضي وتعطيل الحكومة والدعوة إلى تظاهرة مسلحة".