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العبسي يستنكرً العودة إلى أجواء تعيد للذاكرة الحرب الأهليّة‎‎

16
OCTOBER
2021
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 أسف بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي لسقوط ضحايا وجرحى في الطيونة يوم الخميس الفائت وتقدّم بالتعازي لعائلاتهم متمنيًّا الشفاء العاجل للجرحى ومستنكرًا العودة إلى أجواء تعيد للذاكرة الحرب الأهليّة وتتيح للعابثين بالأمن الفرصة لتأزيم الأمور.

 كمّا أكّد على رفضه القاطع للتعدّي على المواطنيّين وعلى الأملاك العامّة والخاصّة من أيّة جهة أتت.

واشار في ختام البيان الى ان التجارب اثبتت هشاشة الوضع وحساسيته ، ما يدعو الجميع الى تغليب لغّة العقل والعمل على تثبيت الوفاق وأسس العيش المشترك لأنّ بدونها لا بقاء لهذا البلد العزيز وفيه دمار لكلّ مكوّناته من دون استثناء مؤكّدًا على على مسؤولية الدولة بكلّ مؤسّساتها في استباق أي عمل يمس بالسلم الأهلي لكي لا تتكرّر الحادثة والتعويض على ذوي الضحايا وجميع المتضرّرين في هذه الظروف الصعبة.


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