الطقس غداً غائم يتحول إلى ماطر

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا، مع احتمال حدوث عواصف رعدية وتنشط الرياح أحيانا، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الأحد حيث يتحول إلى متقلب وماطر تحت تأثير المنخفض المتمركز غرب تركيا. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة).