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أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس نهاية الاسبوع

16
OCTOBER
2021
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يؤثر طقس مستقر على منطقتنا ويستمر حتى يوم غد، حيث يتمركز منخفض جوي فوق تركيا يحمل معه انخفاض بدرجات الحرارة وامطار انما محليّة بدءا من ظهر يوم الاحد ولغاية يوم الًاربعاء بحسب آخر التقديرات وتتساقط اولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط.

طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٩ درجة بقاعا بين ١١ و٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و٢٥ درجة.

٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

 

طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس متقلب مع انخفاض ملحوظ بالحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة، من ١٢ الى ٢٥ درجة بقاعا ومن ١٤ الى ٢٢ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى غائم مع امطار متفرقة فيما الرياح جنوبية غربية نشطة ٣٠-٥٠كم/س.

 

الاثنين: طقس متقلب مع انخفاض استقرار بالحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و٢٦ درجة، من ١٢ الى ٢٥ درجة بقاعا ومن ١٤ الى ٢٢ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى غائم مع امطار متفرقة فيما الرياح جنوبية غربية نشطة ٣٠-٥٠كم/س.

 

 

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