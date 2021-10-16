أسرار الصحف ليوم السبت 16 تشرين الأول 2021

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البناء



أبدت مصادر سياسية خشيتها من التلاعب باتجاه التحقيق في مجزرة الطيونة في ضوء ما ظهر من حملة مبرمجة إعلامياً تحت عنوان شهود عيان لتصوير الضحايا كأنهم قتلوا أنفسهم وقرّروا الانتحار في شارع بدارو وفشلت العناصر الحزبية في المنطقة ومعها القوى الأمنية بإنقاذهم…



توقفت مصادر أمنية أمام تكرار التفجيرات الانتحارية لتنظيم داعش في مساجد مؤيدي إيران في أفغانستان، وحذرت من وجود تفاهم مع الأميركي يشبه مرحلة التفجيرات في العراق ولبنان، وتساءلت عما إذا كانت هذه هي الخطة التي يقول الأميركيون إنها الردّ على عدم عودة إيران للمفاوضات…

الجمهورية

ـ تخوّفت جهات سياسية من أن تكون أحداث الطيونه ذريعة لبعض القوى للمطالبة بتأجيل الإنتخابات النيابية لسنة على الأقل

ـ قال دبلوماسي غربي إنّ الحكومة أتت على أمل الإنقاذ فأصبحت تحتاج الى إنقاذ

ـ يصل مسؤول غربي، معني بملف أساسي وحيوي، الى لبنان الخميس المقبل وقد حُدِّد موعد له للقاء مسؤول كبير

اللواء



يتكاثر الهمس لدى دوائر رسمية ودبلوماسية حول أداء سبق وقوع الأحداث الأخيرة، ورافق المعالجة خلالها..



يتردد أن الأحداث الأليمة في الساعات الماضية فضحت ضعف التنسيق الأمني والوزاري إزاء ما حصل.



تقرر، بعد اتصالات، وضع «الملف المتفجر» الناجم عن التحقيقات قيد المعالجة في «الغرف المغلقة»، للتوصل إلى حل، على القاعدة اللبنانية: ما يموت الديب ولا يفنى الغنم»!