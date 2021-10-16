عناوين الصحف ليوم السبت 16 تشرين الأول 2021

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البناء

ـ الأميركي يضع المقاومة بين خياري التسليم بإمساكه بالقضاء… أو الحرب الأهلية

ـ «الثنائي» للآخرين: إذا فضلتم استرضاء الأميركيين وتفادي جعجع… احكموا من دوننا

ـ صفي الدين: لن ننجرّ للحرب الأهلية… ولن نترك دماء الشهداء… وستشهد الأيام

الجمهورية

ـ تحقيقات وتوقيفات وتبادُل إتهامات

ـ جرح الطيونة: بحثٌ عن حلول صعبة

ـ ضربة للاقتصاد: أمن مُهتز وحكومة مشلولة

اللواء

ـ الرياض تدعو للتحرك لإنقاذ لبنان .. وتعثر الصيغ لاستمرار التحقيقات

ـ «حزب الله» لمراجعة التحالف مع التيار وحلّ «القوات» وإقالة بيطار.. و«إحالة المجزرة» إلى المجلس العدلي

ـ الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال في منطقة منطقة مأرب اليمنية

الديار

ـ لبنان يتجاوز فتنة الطيونة... التحقيقات تتوسع وافادات مفصلة للموقوفين

ـ حزب الله و «امل»: لن ننجرّ الى حرب اهلية... ونعرف كيف نحفظ دماءنا والايام ستشهد

ـ عودة مجلس الوزراء تنتظر اتصالات الاسبوع المقبل وتبريد الاجواء

نداء الوطن

ـ السعودية تدعو "لإنهاء السلاح خارج الدولة"... وفرنسا تُذكّر بـ"الإصلاحات"